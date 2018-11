Kalevi kapten Kristjan Kangur tunnistas pärast neljandat järjestikust kaotust, et puudujääke meeskonnas on väga palju. «Praegu on kerge madalseis ning peame ennast kokku võtma ja tõestama, et oleme võimelised VTB Ühisliigas korralikult mängima,» sõnas Kangur, ja märkis: «Kui tahame jõuda play-off’i, siis peame sellised mängud (Avtodori ja VEFi vastu) võitma.»