Vägev eneseületus: soomlanna jooksis iga päev ühe maratoni

Maratonidistantsi pikkuseks on 42,195 km ehk teisisõnu kogunes Puskala aastaseks jooksukilometraažiks 15 443,37 km. Suure osa maratonidest jooksis Iina Puskala oma kodutalu ümber rajatud 2 km pikkusel jooksuringil, vahendab Marathon100.com.

Kuivõrd talvine ilm ja paks lumekate ei võimaldanud alati maratoni õues joosta, tuli vahel 42,2km läbida ka jooksulindil. Kuna igapäevane maratonijooksmine on organismile suureks koormuseks, hoidis soomlanna jooksutempo tavaliselt üsna aeglase. Mitmed maratonid võtsid aega 7 ja enam tundi. Kõige kiirem maraton lõppes tulemusega 3:51.

Puskala on esimene soomlanna, kes sellise väljakutsega hakkama on saanud. Ta kinnitas Helsingin Sanomatile, et esimesed nädalad olid kõige raskemad, kuid siis harjus keha sellise jooksukoormusega ära.