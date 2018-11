Kuidas sattus Kregor Hermet korvpalli juurde? Alar Varrak käis flaiereid jagamas

«Teadlikult on korvpall minu ellu kuulunud alates esimesest klassist, mil Alar Varrak käis koolis flaiereid jagamas ning poisse trenni kutsumas,» meenutab Hermet muheledes, kuidas ta Audentese korvpalli trenni sattus. «Esimesed mälupildid on aga palju varasemast ajast, mil käisin saalis oma ema mänge vaatamas,» lisab 204 sentimeetrit pikk noormees, et pole peres ainus korvpallur.