Retro: Tartu Maraton naaseb kuldaegadesse

Nagu nimigi mõista annab, siis viib Tartu Maraton Vintage osalejad tagasi möödunud sajandisse. «Eestimaa talvist laulupidu on sõidetud peaaegu 60 aastat ja vastloodud Tartu Maratoni Vintage annab võimaluse minna rajale retrovarustusega selliselt, et see ei hakka otseselt takistama liikumist,» rääkis suusamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Tänapäevased klassikajäljed on nii kitsad, et ei võimalda vanaaegsete puusuuskadega suusatada, ilma et suusk ja suusaside raja külgedesse ei takerduks. Selle vältimiseks hakkab Tartu Maratoni rajal olema vähemalt üks suusajälg tavapärasest sedavõrd palju laiem, et seal on võimalik sõita klassikalisega puusuusaga kuni tänapäevaste suuskadeni välja.

Ajastu, mida korraldajad osalejate suusavarustuse ja riietuse näol peegeldada tahavad on kõik, mis jääb eelmisesse sajandisse. Kui aga keegi suudab valmis meisterdada või soetada veelgi vanema suusavarustuse, siis on ta suusapeole igati oodatud. Mida retrom, seda vingem!

«Tartu Maratonil on väga palju osalejaid, kellel oleks vaja uusi ergutusi, et silm ikka edasi säraks ja entusiasm säiliks. Just vana suusa ja sinna juurde kuuluva ajastu riietusega Tartu Maratonile tulek, olek ja läbimine on elamus, mida tahame pakkuda inimestele, kelle jaoks tavalise plastiksuusaga sõitmine on liiga igapäevane ja vähe emotsioone pakkuv,» ütles Kelk.

Vintage-suusatajad lähevad rajale koos põhidistantside (63 ja 31 km) suusatajatega. Et seltskonda koondada, teevad korraldajad retrosõitjatele eraldi stardigrupi. Kui suusatajal on varasemate tulemuste põhjal õigus startida ka eestpoolt, siis seda on tal võimalik soovi korral ikkagi teha.

Osalejatel on eraldi ajastutruud stardinumbrid ja finišis ootab vastava kujundusega diplom. Lisaks loositakse retrosõitjate vahel välja mitmeid ägedaid auhindu.