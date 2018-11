Postimees Ungaris. Madjarid peavad hakkama saama peatreenerita, kuid eesmärgiks on võit

«Kuid oleme koos treeninud, mängijad on saanud taktikalised juhtnöörid ning kõik teavad, mida tegema peavad, et võtta võit,» ütles Inguscio.

Ta lisas, et meeskond ei tunne eelseisvate mängude eel (lisaks Eestile seisab neil ees mäng Soomega – toim) survet, sest senistes mängudes on saatuslikuks saanud enda tehtud vead, mida nüüd tuleb lihtsalt vältida. Ka Eesti vastu on Inguscio sõnul esmatähtis vigu vältida. «Tegelikult võinuks ka esimese Eestiga peetud mängu võita,» lisas itaallane.

Treeneriga nõustus ka poolkaitsja Dominik Nagy, kes lõi Tallinnas ungarlaste esimese värava. «Kui teatud asju parandame, on võimalik teenida järele jäänud mängudest kuus punkti. See on meie eesmärk,» teatas Nagy.

Selle peale, et Ungaril on veel teoreetiline võimalus D-liigasse langeda, ei tahtnud mees aga mõeldagi. «See oleks kõige hullem asi üldse, mis saaks olla. Me oleme hea meeskond – seda tuleb lihtsalt väljakul näidata,» ütles Nagy.