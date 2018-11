Ralli liider Tänak MM-tiitlist: Seb on tark ja suudab selle ära teha

«Me ei saa mitte midagi teha, seega pole sellele vaja mõelda. Tean Sebi väga hästi, ta on tark ja olen kindel, et ta suudab selle ära teha. Ta on seda korduvalt teinud,» kiitis Tänak veel viiekordset maailmameistrit Sebastien Ogier’d.

Teise võistluspäeva viimasel kahel lühikesel katsel hakkas vihma sadama ning see tegi võistlejate jaoks olud keeruliseks. Kui ka viimasel võistluspäeval peaks sadama, tähendab see ootamatusi täis olukordi. «Homme ootab meid ees pikk päev ja sellise ilmaga tuleb sellest väga ootamatu päev,» ütles Tänak.

Lõpetuseks uuriti Tänakult, mida tema arvab kunstlikest trampliinidest, mis rallimehi homsetel katsetel ees ootavad. «Neid oli ka reedel. Minu jaoks on see kerge osa, usun, et ilm on palju suurem väljakutse.»