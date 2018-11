Postimees Austraalias. M-Sport kinnitas: Ogier' autot tabas probleem

Prantslane kaotas tollel katsel parimat aega näidanud Esapekka Lappile 12,2 sekundiga, Ott Tänakule jäi ta alla 11,5 sekundiga. «Midagi seal juhtus, see on kindel. Me ei tea täpselt, mis see oli, seepärast vahetasime nii palju juppe kui saime.»

Kas närvid on praegu väga pingul? Wilson vaikis ja siis venitas vastuse: «Jep……»

Ogier ise rääkis Prantsusmaa ralliajakirjanikele, et päev oli keeruline, aga muretsemiseks pole põhjust. Prantslane jätkab kuuendal kohal, kaotades Tänakule +1.44,8, ent tiitli mõistes on see praegu turvaline edu.

«Me ei peagi nii palju vajutama. Meie eesmärk oli Thierryd kontrollida ning oleme seda suutnud (Neuville kaotab prantslasele +50,4 ning on kaheksas – toim). 83 kilomeetrit on veel jäänud, kuid peame need läbi sõitma. Miski pole läbi enne kui oleme finišisse jõudnud.»

Kes tuleb maailmameistriks?