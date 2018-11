Imeline spurt viis Šveitsi finaalturniirile ja jättis Belgia tühjade pihkudega

Maailma edetabeli esinumber Belgia läks Luzernis juba 17. minutiks 2:0 juhtima. Külaliste mõlemad väravad lõi Londoni Chelsea tähe Eden Hazardi noorem vend Thorgan. Belgia seis oli sel hetkel seda lootustandvam, et alagrupi esikoha kindlustanuks piisas Roberto Martinezi juhendatavale meeskonnale isegi teatud üheväravalisest kaotusest.

Seega on nüüd selged kolm Rahvuste liiga finaalturniiri osalejat - enne Šveitsi olid selle pääsme taganud Portugal ja Inglismaa. Viimane õnnelik selgub homme - see on kas Holland või Prantsusmaa.