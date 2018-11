Vene kohus otsustas dopingupatusele sportlasele olümpiavõidu tagasi anda

CASi otsus peaks kehtima ülemaailmselt, kuid Venemaal otsustati teistmoodi. «Kohus vaatas üle Zubkovi vastuväited, et teda tunnistatakse Venemaal kui dopingupatust – Vene kodanikuna oli see ta peamine mure. Vene kohus ei tühistanud või muutnud CASi otsust, sest neil pole selleks mingit õigust,» selgitas advokaat Artjom Patsev eilsel istungil juhtunut. «CASi otsuse tekstile põhinedes hindas Vene kohus, et nõnda karmiks karistuseks nagu olümpiamedalite ära võtmine ja nõnda tõsiseks süüdistuseks nagu dopingureeglite rikkumine, ei olnud vähene esitatud tõendusmaterjal kindlasti piisav.»