Elu parima tulemuse teinud Aigro: see oli hea üllatus

Pärast esimese vooru hüppe maandumist polnud Aigro veel kindel, kas sellest edasipääsuks piisab. «Riietusruumis tulemusi oodates sain aru, et pääsen edasi. Võib öelda, et see oli minu jaoks hea üllatus. Mul oli selle üle väga hea meel,» tõdes Aigro.

Aigro lisas, et on hüppemäel saavutanud stabiilsuse. Samuti on tema närvikava tugevam kui varem. Just viimase kallal on Eesti suusahüppajad kahe hooaja vahel kõvasti vaeva näinud. «Treener oli väga rahul, et suutsin närvi säilitada,» tõi Aigro eraldi välja.