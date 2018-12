Sander Puri muigas: mõõnas Saksamaa on võidetav

«Hollandiga on kodus viiki mängitud. Saksamaa on ka väikeses mõõnas, peaks ka kodus võitma...,» naljatles Eesti jalgpallikoondislane Sander Puri 2020. aasta EM-valiksarja loosi vaadates. Eesti loositi C-alagruppi, mis osutus surmagrupiks - vastasteks on Saksamaa, Holland, Põhja-Iirimaa ja Valgevene.