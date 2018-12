Veideman lahkub Raplast, uus välisklubi juba ootab

«See on olukord, milleks ei taha valmis olla, aga pead olema,» rääkis Rapla mänedžer Jaak Karp. «Selline kokkulepe oli, seda tuleb austada, soovida Rainile vaid parimat ja liikuda ise edasi. Loomulikult on praktiliselt võimatu asendada Rain eestlasest Eesti koondise tasemel mängijaga. Sellest oleks eriti kahju, kui Rain tuleks asendada välismaalasega. Alustame otsinguid siiski Eesti nimedest ja kindlasti uurime enne üle, mis Läti mängijateturul toimub.»

Ta lisas: «Meeskonnale on see kõva hoop, aga me ei kavatse pead norgu lasta, töötame täie jõuga edasi, tibude lugemiseni on veel aega!»