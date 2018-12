Kui palju maksab sõitja jaoks üks hooaeg WRC-s?

Lõppenud hooaja poole peal Citroenis Kris Meeke’i asendanud Östbergil oleks iseenesest võimalus Prantsusmaa võistkonnas sõita, ent see temalt nõuaks suurt rahasummat.

«Kui Madsil on piisavalt sponsoreid, kes on nõus kolmandat autot rahastama, siis võib ta sõita,» ütles Citroeni pressiesindaja Sandie Benoit.

Kuid Östberg on juba öelnud, et sellist luksust ta endale lubada ei saa. «See summa on liiga suur. Mul ei ole sellist võimalust ja seega ma ka ei kaalu seda. Ma isegi ei julge küsida, kui palju raha selleks vaja oleks,» ütles Östberg.