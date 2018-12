Suusatondid? Eestlasi hoidsid Itaalia laagris ärkvel kummalised hääled kõrvaltubadest

«Livigno keskmäestikulaager hakkab läbi saama. Suurem osa tiimist jõudis siia 3. detsembril, mõned aga juba varem, novembri lõpus. Muuhulgas elab ja treenib meiega Aleksei Poltoranin koos Andrus Veerpaluga. Selle aja jooksul on meil siin olnud enamjaolt ideaalsed tingimused: lumi (tundub naljakas, aga viimaste aastate valguses vajab see nüüd iga kord eraldi mainimist), paar miinuskraadi ja igal hommikul üle tehtud ligi 30 km jagu suusarada. Vahepeal sadas ka pool meetrit lund juurde ja nüüd on hommikuti ligi 20 kraadi külma,» kirjutab Team Haanja oma kodulehe blogis.