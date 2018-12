Ongi kõik? M-Spordil puuduvad ressursid, et uuel hooajal autoralli MM-sarjas osaleda

Autoralli MM-sarjas osalevad meeskonnad peavad ennast uueks hooajaks sarja registreerima hiljemalt reedel, 21. detsembril. M-Spordi meeskonna pealik Malcolm Wilson soovib saada aga pikendust, sest väidetavalt ei ole meeskond hetkel sellises valmisolekus, et seda teha.

M-Sport on kahel viimasel aastal olnud MM-sarjas üliedukas: võidetud on kaks individuaalset MM-tiitlit Sebastien Ogier esituses ning lisaks võeti 2017. aastal võit ka tootjate arvestuses. Vaatamata kõigele sellele on M-Sport jäänud uue hooaja eel täbarasse seisu.

«Inimesed ei pruugi mõista, kui lähedal me asjadega oleme. Ma olen FIA-ga pidanud selles osas läbirääkimisi, kuna hetkel ma lihtsalt ei saa kinnitada uuel aastal osalemist. Meil ei ole olemas lihtsalt vajalikku eelarvet ning ma ei näe, et see reedeks kuidagi ka muutuks,» rääkis Wilson Autospordile.

«Meil on peetud läbirääkimised erinevate võimaluste osas ka toetajatega. Siiski ei saa me enne mingisuguseid otsuseid langetada, kui raha on reaalselt meie pangakontol olemas. Olen piisavalt kaua selles spordis kaasa löönud – tean, et üllatusi tuleb alati ette,» rääkis Wilson.

Wilson tunnistas, et kahel viimasel hooajal Ogier meeskonnas hoidmine läks M-Spordile väga kalliks maksma. «Ärge saage valesti aru, ma ei muudaks midagi, sest võidetud tiitlid on eratiimile uskumatu saavutus. Lihtsalt antud hetkeks on olukord raske,» seletas Wilson.

«Nagu ma ütlesin, ma üritan leida lahendusi, et ka uuel hooajal kaasa teha. Teeme FIA-ga koostööd selle nimel. Annan endast parima, et oleksime ka järgmisel aastal MM-sarjas sõitmas, aga ma ei ole valmis riskima kogu oma ettevõttega autoralli MM-sarja nimel,» lausus Wilson.