Rõõmusõnum rallisõbrale: M-Sport jätkab WRC-sarjas!

Rahvusvaheline Autoliit FIA andis äsja oma kodulehel teada, millised meeskonnad osalevad tuleval hooajal autoralli MM-sarjas. Toyota, Hyundai ja Citroeni kõrval on kenasti nimekirjas ka finantsmurede tõttu kõrvale tõmbumist plaaninud M-Sport. See tähendab, et kaasa tehakse kõik 14 WRC-etappi.