NBA otsepilt: Antetokounmpo möllab New Yorkis nagu Kevin «Üksinda kodus 2»

Paberil on tegu igava vastasseisuga. Bucks on võitnud 22 mängu ja kaotanud 10, mis annab liigatabelis idakonverentsi teise koha. Teine on ka Knicks, aga seda põhjast lugema hakates: 9 võitu ja 25 kaotust.

Tegelikkuses on meeskondade jõuvahekorrad olnud aga palju paremini paigas. Hooaja esimeses kohtumises jäi Bucks peale 124:113 ja teises, 1. detsembril New Yorkis toimunud mängus, sai Knicks lisaajal külalistest lõpuks 136:134 jagu.

Meeskondade esimese kahe matši lugu on kulgenud läbi Bucksi superstaari Giannis Antetokounmpo (30 mängus keksmiselt 26,2 punkti ja 12,8 lauapalli) ning Knicksi Mario Hezonja duellide. Esimeses kohtumises surus Hezonja palli nõnda üle Antetokounmpo korvi, et too lendas selili ja Knicksi mees ei jätnud kasutamata võimalust maas lamava kreeklase kohal kõrguda. Antetokounmpo sai kättemaksu New Yorkis, kui andis horvaadile vopsu allapoole vööd.