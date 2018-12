Autoralli MM-sarjas töötuks jäänud Breen: minu paus ei pruugi väga pikaks kujuneda

«Viimased nädalad on olnud minu jaoks vägagi rasked. Nagu te juba olete ilmselt aru saanud, ei õnnestunud meil uueks hooajaks saada MM-sarjas täishooaega üheski meeskonnas. See on minu jaoks väga raske,» lausus Breen postitatud videos.

«Töötame väga kõvasti selle nimel, et ma saaksin lähitulevikus taas MM-sarjas kihutada ning antud hetkel võin öelda, et töö tulemusena ei pruugi paus väga pikaks kujuneda. Nii kaua kui meil lepingut ega võimalust sõita pole, üritan end erinevatel viisidel vormis hoida ja ehk ka midagi muud huvitavat proovida,» rääkis Breen.

«Olen ka varem olnud keerulistes olukordades, nii et olen valmis taas andma endast kõike, et päästa oma karjääri. Olen kindel, et saame sellega hakkama ning loodan, et see ei võta liiga palju aega. Tänan kõiki toetuse eest,» lausus Breen.