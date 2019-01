Tüli Pyeongchangis: äsjane olümpiapaik ähvardatakse buldooseriga maatasa lükata

Kohalikud on aga puukaitsjate plaani vastu, sest kuurort toob piirkonda turiste ja aitab sealset majandust elavdada. Samuti plaanib Pyeongchang kandideerida 2021. aasta Aasia talimängude korraldajaks. Siiski kuulub suusarajatiste alla jääv Gariwangi mägi KFSile ning olümpia ajaks anti lihtsalt külalistele ligipääs. Leping kattis ajavahemikku 2014. aasta 24. maist kuni 2018. aasta 31. detsembrini ning lõppes ühes aastavahetusega, millest tuleneb ka KFSi nõudmine. Korea Timesi väitel oli lepingus punkt, et selle lõppedes taastatakse mäel senine olukord.

See tundub aga väga keeruline, sest lisaks suusamäele on ju ehitatud ka hulgaliselt muud taristut, näiteks teid ja suusalifte. «Gangwoni provints nõuab teede ja liftide säilitamist,» nentis ka KFS. Hinnangud, kui palju ala senise seisukorra taastamine maksma võiks minna, on väga erinevad. Numbrid varieeruvad 312 miljonist eurost kuni tervelt 62 miljardi euroni.

Sarnaselt Jeongseonile ei sõlminud korraldajad tulevikku puudutavaid lepinguid ka Alepnisa kelgu- ja bobikeskuse ning Gangneungi hokihalli osas. See on kaasa toonud nii korraldajate kui ka ROKi pihta suunatud kriitikalaine, sest näiteks Gangwoni provints kannatab väljaande Chosun Ilbo väitel olümpia korraldamise tõttu tänaseni «hiigelsuurte võlgade» all. Korraldajad ja ROK väidavad seevastu, et olümpia suudeti panna kasumit teenima.