Ilves oli nädala eest haiglas tilgutite all. «Olin kindel, et Otepääl jääb võistlemata...»

«Olin jumala kindel, et mul pole mingitki šanssi siin võistelda. Olin ikka täiesti räbal! Aga siin ma nüüd olen ja üritan teha, mida ma oskan ja saan. Olen tänulik, et saan võistelda,» vedas Ilves kodumäe jalamil näo naerule.

Haigusega võttis Ilves ka kolm kilo võistluskaalust alla. «Praegu on mul selle kaaluga piiri peal, joon ja söön hästi palju. Eks neid pingeid ole ikka, aga need tuleb jätta tahaplaanile,» sõnas Ilves.

«Kahel esimesel sain hästi minema, aga nüüd magasin otsa täiesti maha, ajastuse viga. Kiirus on nii väike, et see loeb väga palju. Lumi ei seganud, teda küll sajab, aga see on õhuline, pühitakse minema.»