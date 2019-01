90-aastane jalgrattur jäi dopinguga vahele

Uurimine tuvastas siiski, et Grove ei tarbinud ainet teadlikult, vaid see sattus tema organismi ülima tõenäosusega päev varem söödud liha kaudu. Päev varem ehk 10. juulil oli Grove andnud samuti proovi ja see oli puhas. Keelust pääsenud Grove peab leppima siiski sellega, et tema tulemus 11. juuli võistlusel tühistatakse.