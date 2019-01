Alusalu võtab EMi kui treeningvõistlust: tähtsaim võistlus on minu jaoks MM

Alusalu hooaja tähtsaim võistlus peetakse hoopis veebruaris ning selleks on üksikalade MM Inzellis. Kuid kuna Alusalu viimane võistlus enne tänast oli rohkem kui kuu aega tagasi, otsustas eestlanna kaasa teha ka mitmevõistluse EMil. Hooaja hakul polnud see tal üldse plaanis, kuid kuna ta mahtus 16 kvalifitseerunu hulka, otsustas ta võimalust ikkagi kasutada.

Täna tegigi ta mitmevõistluse EMil esimesed stardid, saades 500 meetris kirja 16. ning 3000 meetris 11. aja. Kahe ala kokkuvõttes hoiab ta 13. kohta. Homme on kavas veel 1500 meetri distants, misjärel pääsevad kaheksa naist mitmevõistluse viimase ala 5000 meetri starti. Alusalu tõenäoliselt kolme ala järel kaheksa parema sekka ei mahu, mistõttu piirdub ta Collalbos kolme stardiga.

3000 meetris oli kõik hästi kuni viimase 600 meetrini. «Oleme peaaegu 1200 meetri kõrgusel ning siin kuhjub laktaat järsult. Lõpus mul enam jalgu polnud, aga olen rahul, et suutsin endast kõik jääle jätta,» ütles Alusalu.

Alusalu saabus EMi võistluspaika juba üsna varakult ning tegi enne EMi ka ühe laagri. «Minu jaoks on kõige olulisem võistlus MM. Kui tahan seal hea olla, pean praegu trenni tegema,» tõdes ta ning lisas, et paraku pole tippvormi kõikideks võistlusteks võimalik ajastada.

Homsele 1500 meetrile ette vaadates ütles ta: «Eks näis, kuidas homme jalad on. Kohta pole mul lihtne parandada, aga tahapoole ka ei taha kukkuda. Tahan enda jaoks lihtsalt hea stardi teha.»

Collalbos sõidetakse välirajal, mistõttu ei pruugi ka olud kõigile alati võrdsed olla. Alusalule endale välivõistlused pigem ei meeldi. «Väljas on mingis mõttes raskem võistelda. Kuna tingimused võivad erineda, teeb see võistlemise ebaausamaks. Täna meil ilmaga vedas, aga üldiselt pole keegi kiiruisutajatest välivõistluste fänn. Kellele ikka meeldiks, kui tema stardiks tuleb suur tuulepuhang,» selgitas ta.

Kuigi mitmevõistluse formaat on kiiruisutamises traditsiooniline, ei ennusta Alusalu sellele pikka tulevikku. Teisalt austab ta väga neid, kes jätkuvalt end mitmevõistlusele pühenduvad.

Kuidas aga jätkub eestlanna hooaeg pärast EMi? «Pühapäeval jään veel siia, et teha üks pikk rattatrenn. Inzellis on praegu lumeuputus ja seal ei saa väljas üldse rattaga sõita. Ise naasen Inzelli esmaspäeval ja olen seal umbes kaks nädalat. Seejärel on Norras hooaja viies MK-etapp, kus sõidan ainult 3000 meetrit. Ning siis tagasi Inzelli,» ütles Alusalu.