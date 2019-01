Kodusel tippturniiril veerandfinaalis langenud Must püüab järgmisena ainulaadset rekordit

Hääleka kodupubliku ees mänginud Must Malaisia mängija kiire ja ründava mängu vastu täna ei saanud ja kohtumine lõppes 15:21, 13:21 allajäämisega. «Täna mul võiduvõimalust ei olnud ja vastane oli teisel tasemel. Püüan siit kogemust kaasa võtta, mis tema paremini tegi ja mida enda mängus parandada. Kokkuvõttes jään võistlusega ikkagi rahule, sain kaks head võitu ja kodupubliku ees on alati hea mängida,» võttis Must turniiri kokku.

Lähiaja plaanidest rääkides sõnas Must, et kevadel algava olümpia kvalifikatsiooni tõttu on plaanis rohkem võistelda. «Kindlasti on minu jaoks olulised ka veebruari alguse toimuvad Eesti meistrivõistlused. Tahan näidata, et olen endiselt Eestis parim mängija,» ütles Must.