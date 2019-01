Väravavaht kõmmutas 65 meetrilt palli võrku

«Vaatasin üles ja nägin, et (vastaste väravavaht) on oma karistusala joonel ning mu selja tagant puhus kerge pärituul. See oli üks neid hetki, otsustamise koht, läksin lööma ja õnneks läks pall sisse,» rääkis Morris oma tabamusest. «Paar poissi vaatasid mulle otsa, et mida sa nüüd teed, aga järgmise asjana ajasid nad mind juba taga. See oli veidi sürreaalne, aga väga vahva.»