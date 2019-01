«Ega ma isegi täpselt tea, mis sealt kokku tuleb. Tööd on tehtud juba üle aasta, filmimine algas täpselt aasta tagasi. Usun, et asi on veel natuke suurem kui reklaamklipist tundub,» tõdes Tänak. «Iga väiksem või suurem asi minu ajaloost on üles otsitud – ilmselgelt mu karjäär kõige igavam ei ole olnud, üles-alla ja vasakule-paremale kohti on olnud. Mõneti kopeerib see film meie eelmist hooaega, kus oli häid kohti ja oli pikalt ka halbu kohti,» sõnas ta.