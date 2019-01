Eesti hokile pakuti ambitsioonikat plaani

«Me ei ole hoki tasemelt ega rahaliselt selliseks asjaks valmis,» viitas Parras pikkadele reisidele. «Valgevenes on kaks tugevat hokiliigat ja eks nad otsivad võimalusi turu suurendamiseks. Kui kõikidel asjaosalistel oleks tingimused sellises liigas kaasa lüüa olemas, võiks sellel plaanil tõsi taga olla. Iseenesest mõte on tore ja perspektiivis võime sinnapoole liikuda, aga me ei saa öelda, et kolme aasta pärast oleks Eesti selliseks liigaks valmis. Peame olema realistid ning andma endale aru, kus maal me tegelikult oleme.»