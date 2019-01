Uskumatut hooaega tegev Harden püstitas isikliku punktirekordi

29-aastane Harden viskas karjääri tippmarki tähistavad 61 punkti (kolmesed 5/20, kahesed 12/18, vabavisked 22/25), kui Houston alistas võõrsil New Yorck Knicksi nelja punktiga 114:110. Hardeni eelmine rekord pärines eelmisest hooajast, kui ameeriklane viskas Orlando Magicu vastu 60 silma. Kusjuures ka siis oli Houstoni kogusumma 114 punkti.

Praeguse seisuga teise järjestikuse hooaja parima mängija auhinna suunas liikuva Hardeni eelmise viie mängu keskmised näitajad: 52,2 punkti, 9,6 lauapalli, 4,2 resultatiivset söötu, 2,6 vaheltlõiget ja 1,0 viskeblokeeringut. Hooaja keskmine punktisumma mängu kohta on 36,3. Hardeni lähimate jälitajate Anthony Davise (New Orleans Pelicans) ja Stephen Curry (Golden State Warriors) keskmine punktiskoor on 29,3.