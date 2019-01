PM Monte Carlos. Toyota uusim relv on ülevoolavalt õnnelik

Sellal kui maailma ralliparemik valmistus juuni alguses Sardiinia ralliks, veetis seni Citroëni meeskonda kuulunud Kris Meeke päevi kodus nelja seina vahel. Ta oli kindel, et tema karjäär rallisõitjana on läbi. Kolm kuud hiljem, suve lõpus, mõistis ta, et nii lihtsalt ei saa ta enam alla anda. Ta võttis telefoni ning hakkas ralliinimestega vestlema. Üks telefonikõne oli Toyota rallipealikule Tommi Mäkinenile. Mehed jõudsid kiirelt arusaamani: 39-aastane Meeke peab saama võimaluse end tõestada ning see peab kindlasti juhtuma just Toyotas.