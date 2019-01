Simple Sessionil osalejad pidasid maha lõbusa hokimatši

Uisuplatsil lähevad vastamisi kaks meeskonda, kus ühes tiimis rulatajad ning teises BMX-ratturid, et selgitada välja ekstreemimaailma litrikuningad. Kuigi mõned võistlejad on omal ajal ka veidi hokitrennis käinud, siis suurema osa võistlejate jaoks on tegu hea võimalusega hokit proovida. Tulemuseks on ülimalt lõbus matš, täis kokkupõrkeid ja kukkumisi.