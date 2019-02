Noorte rulavirtuooside isa ei tahtnud lapsi profispordi juurde lubada

Isa Stu oli omal ajal profisurfaja. Suured võidud jäid tal tulemata, aga ta elas selle eluga kenasti ära. «Mulle meeldib elu pärast profikarjääri rohkem. Seepärast ei võistle me ka Skyga väga palju – ta ei käi just paljudel võistlustel, ainult kõige suurematel. Ma tahan, et ta saaks sõitmist nautida. Ja liiga palju võisteldes tekiks ka mingi rutiin, ta loovus kannataks. Seda ma ei taha.»