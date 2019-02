Schumacheri nimel on häid ja halbu külgi

«Olen rahul, et olen läbi aegade suurima F1-piloodi poeg. Olen rahul, et ta on ajaloo parim ja ma imetlen teda seepärast. Ja isegi kui kohati võib see veidi keeruline olla, siis on nagu on,» rääkis tuleval hooajal oma F2-debüüti tegev Schumacher. «Sel on häid külgi ja on halbu külgi. Kui sind üle maailma ohtralt inimesi toetavad, siis see ei saa kuidagi halb olla ja selle üle olen väga tänulik.»