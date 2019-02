TalTechist lahkunud tagamängija liitus Raplaga

Hooaega TalTechi ridades alustanud Šein andis huvist meeskonda vahetada märku ise. «See on meie jaoks märgilise tähtsusega, et noor kohalik mängija meid ise üles otsib,» tõdes Rapla korvpalliklubi juht Jaak Karp. «Meil oli väga hea meel, kui Joonas ambitsioonika mängijana klubiga ühendust võttis, ning loomulikult anname talle hea meelega Raplas võimaluse.»

Audentese Spordigümnaasiumi süsteemist sirgunud 194 sentimeetri pikkune tagamängija on tänavusel hooajal eelkõige pallinud Saku I liigas, kus on Tamsalu Los Toros/ TalTech meeskonna eest keskmiselt 20 minutiga toonud 8,3 punkti ning noppinud 4,7 lauapalli. TalTechi esindusmeeskonna eest on Šein Eesti-Läti korvpalliliigas platsil käinud kokku vaid 15 minutit – näitaja, mis Rapla ridades kindlasti kiirelt kasvama hakkab.