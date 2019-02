Endise F1-sarja maailmameistri ülestunnistus: ma pole hulljulge, tundsin sõites hirmu

«Ma pean tunnistama, et nüüd vormel 1 sarja etappe vaadates on mul hetki, kus ma ise mõtisklen, et õnneks ei ole ma enam ise masinas istumas ja võidu kihutamas,» rääkis Rosberg Saksamaa televisioonis ZDF-i.

«Võtame näiteks ette Bakuu etapi – sõitjad sõidavad ligi 360 km/h ringrajal, mis on ehitatud linnatänavatele. Nad on selle hoo juures vaid millimeetrite kaugusel seinadest. Võrreldes teiste sõitjatega pole ma hulljulge. Mul oli karjääris momente, kus tundsin hirmu,» rääkis Rosberg.

Rosberg üllatas kõiki F1-sarja sõitjaid ning fänne aastal 2016, kui ta vaid viis päeva pärast maailmameistriks tulekut andis teada, et lõpetab oma karjääri. «Mul polnud aimugi mis tunne see on, kui loobun päevapealt suurest osast oma elust. Õnneks olid mul muud hobid ja mu pere. Tagantjärgi mõeldes oli see parim otsus,» lausus Rosberg.