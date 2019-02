Video. Tänak avaldas mõtteid seoses Rootsi MM-etapiga: see on omamoodi ekstreemne ralli

«Rootsi on eriline rehvide ja valitsevate olude poolest, sõidetakse ju lumel ja jääl. Meil on väga hea pidamine seal kasutatavate piikrehvidega. Kui Rootsis on hea talv ja teedel on korralik jää, on hea tunne kogu seda pidamist ära kasutada,» rääkis Tänak videos.

«Me oleme hästi valmistunud, see on alati üks mu lemmikuid rallisid. See on teistest erinev lume tõttu, alati on siin nauding sõita. Samas näitas eelmine aasta, et isegi kui olnud on ideaalsed, võib vahel olla väga keeruline konkurentsis püsida,» meenutas Tänak möödunud aastat, kus eest startides paksema lume sees näiliselt teistele teed lükkama pidi.

Saarlane annab mõista, et ka sel aastal võivad katsete teised läbimised keerulisteks muutuda, aga samas on rallisõitja koos Toyota meeskonnaga teinud kõik, mida võimalik, et edukas olla.

«Eestlaste jaoks pole talv midagi erilist, olin lumega rallisid sõitnud ka enne MM-sarjaga liitumist. Kuna aga Rootsi ralli on MM-sarjas ainuke omalaadne, tähendab see seda, et sellistes tingimustes sõidame vaid korra aastas. Tavapärasest erinev on nii seadistus kui ka sõidustiil,» seletas Tänak.

«Üldiselt on katsed küllaltki sarnased Soome MM-ralli omadele just kiiruse mõttes, aga sõidustiil on agressiivsem. Kuna pidamine on hea, siis on lumevallide vahel ka hoog pidevalt üleval – see teebki Rootsi MM-ralli nauditavaks,» rääkis Tänak Rootsis ralli kiiruskatsetest.