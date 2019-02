Mäesuusatamise otsepilt: kas Shiffrin tõuseb trumpalal taas maailmameistriks?

Rootsis Åres peetaval mäesuusatamise MMil on laupäeval kavas sõidud kõige tehnilisemal alal ehk naiste slaalomis. Avasõidu järel on suurfavoriit Mikaela Shiffrin kolmandal kohal, kaotades šveitslannale Wendy Holdenerile 0,15 sekundiga ning rootslannale Anna Swenn Larssonile kolme sajandikuga. Teine sõit on algusega kell 15.20 otseülekandes esialgu nähtav Postimehe veebikeskkonnas ning pärast autoralli MM-sarja otseülekande lõppu ka Kanal 12 vahendusel, võistlust kommenteerib Timo Tarve.