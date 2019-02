Järelvaadatav: Rakvere põrmustas Selveri ja kindlustas kohtumise Riiaga

Kuigi tabelis paiknevad meeskonnad kõrvuti, Rakverel võimalust Selverit püüda pole. Küll on mäng virumaalaste jaoks oluline, sest ka Jekabpilsi klubi on sarnaselt nendega senise 19 mänguga kogunud 28 punkti ja 10 võitu. Rakvere püsib ees napi võidetud/kaotatud geimide suhtega: 34-35 ehk 0,97 lätlaste 36-38 ehk 0,95 vastu.

Kuuenda seitsmenda koha vahe on, kus tuleb mängida veerandfinaalide otsustavad mängud. Kuues meeskond kohtub pääsu eest nelja parema sekka kolmandana lõpetanud Riia Tehnikaülikooliga. Seitsmes madistab põhiturniiri teisega, kelleks on hetkel Tartu Bigbank, kuid neil on erinevalt ühe punktiga ees olevast Saaremaast veel üks mäng pidada – Tallinnas TalTechi ehk TTÜga.