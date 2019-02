Tartu põrmustas TalTechi, võitis põhiturniiri ja võõrustab medalimänge

TalTechil endal on mängus peaasjalikult hea enesetunne – nemad on põhiturniiri kaheksas meeskond, tulgu või veeuputus. Küll aga on neil oma sõna välja öelda küsimuses, kellega play-offis kohtutakse: kui täna Tartu alistatakse, on selleks Saaremaa, vastasel juhul ootab järgmisel nädalal taas ees taaralinlastega madistamine.

«Meil oli (põhiturniiri võitmiseks – toim) kaks võimalust, nii RTU (3:2) kui Saaremaaga (1:3), et asju ära otsustada ja ise oleme süüdi, et seda ei suutnud. RTU vastu lagunesime neljandas geimis ja hea, et sealt üldse võidu saime. Saaremaa vastu tegime 22 serviviga ja 3 võrgupuudet, mis on terve geimi jagu punkte ära anda. Ime, et sellise vigade arvu juures üldse nii tasavägise mängu suutsime pakkuda,» rääkis Tartu juhendaja Andrei Ojamets. «Ise oleme TalTechi kohtumise nii kaalukaks teinud, aga kõik on suured inimesed ja saavad selle olulisusest aru. Me ei saa endale lubada mingeid järeleandmisi ka kaheksanda koha meeskonna vastu. Ei taha mõeldagi, mis kaotuse puhul saaks, see oleks väga suur pettumus. Õnneks on kõik meie enda kätes.»