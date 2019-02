Uskumatus hoos olev Westbrook purustas NBA rekordi

Westbrook suutis ka selles kohtumises näidata head hoogu, kogudes 21 punkti, kogudes 14 lauapalli ning jagades 11 resultatiivset söötu. See tähendas aga seda, et ta on kolmikduublini jõudnud nüüdseks kümme kohtumist järjest. See tähistab ühtlasi ka NBA rekordit.