Craig Breen vihjas, et võib tulla starti ka Rally Estonial

29-aastane Breen võitis möödunud nädalavahetusel Iirimaal peetud Galway International Rally Ford Fiesta R5 ralliautol. Sellel aastal endise Kris Meeke'i kaardilugeja Paul Nagle'iga sõitnud Breen vihjas, et teda on võimalik sel hooajal näha siiski ka mujal kui Iirimaal.

«On võimalik, et teen kaasa veel mõned etapid Iirimaa asfaldi autoralli meistrivõistlustel või kogunisti ka kohalikel meistrivõistlustel. Samas on mul plaanis teha kaasa ka mõnedel rallidel mujal Euroopas,» rääkis Breen Autospordile.

Teatavasti on Breen juba varasemalt mitmel korral Rally Estonial võistelnud ning siinseid teid ning korraldust vägagi nautinud. Esimest korda käis Breen Rally Estonial aastal 2011, kui ta sõitis esiveolise Ford Fiestaga, aastal 2015 tuli iirlane siia ERC sarja raames Peugeot 208 T16 R5 ralliautol ning möödunud aastal tegi ta siin kaasa Citroeni WRC masinaga.

«Mul on hea meel, et mulle on antud võimalused teha kaasa mõnedel rallidel ka käimasoleval aastal. Annan endast parima ja naudin neid rallisid täiel rinnal. Ka esimesel rallil Iirimaal oli väga meeldiv sõita, siin pole mingisugust jama – saab lihtsalt minna autosse ja nautida seda, mida ma kõige rohkem armastan,» lausus Breen.