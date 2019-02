Ultramees Ratasepal 40-kordne ultratriatlon silme ees: sportimine pole minu jaoks mitte mingi pinge

Kas Rataseppa võib pidada Eesti kõige hullumeelsemaks sportlaseks? «Ma ise ei näe ennast sellise nurga alt. Minu jaoks pole need tegemised üldse niivõrd hullud, kui tavakodanikule võib tunduda. Aga eks see tähelepanu ikka tõmbab, sest distantsid on meeletud,» sõnas Ratasepp, kes võtab käimasoleval aastal

«Ei tahaks viie ultratriatloni kaupa edasi minna ning praegu tundub, et 40 oleks ideaalne,» tunnistas ultratriatleet, kes enda sõnul otsib alles õiget piiri, kuid sellest olenemata usub, et näiteks 30-kordne ultratriatlon jääks lahjaks.

«Sportimine füüsilises mõttes pole minu jaoks mitte mingi pinge. Mul on olemas see teadmine, et ma suudan. Ma lihtsalt pean seda tegema ning kontrollima järele, kuidas ja mis on minu puhul võimalik,» selgitas ta endale seatud eesmärki.