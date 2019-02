Hans-Christian Hausenberg võitis 60m jooksu tervisehäda kiuste

«Olen rahul, kuna ettevalmistus on olnud väga lühike. Ma ei ole saanud sügisel ega ka talve esimesel poolel väga midagi teha. Alles jaanuaris hakkasin ettevalmistust tegema,» selgitas Hausenberg. Seda enam üllatasid teda 60 meetri jooksude tulemused.

«Eeljooksus lasin 95 protsendiga ning finaalis jooksin vaid pool maad, siis lõi reie tagakülge sisse korralik valu, aga ikkagi võitsin,» rääkis välejalg, keda vaevab endiselt vana häda. «Mul natuke puusad jamavad ja see valu kiirgab igale poole – praegu reie tagakülge, teinekord ka selga. Seega hea, et niigi hea aeg tuli. Kindlasti on veel varu.»

Hausenberg on üles antud ka homses tõkkejooksus ja kaugushüppes, aga seal osalemine sõltub puhtalt sellest, kuidas ta end tunneb, sest haiget tegev reie tagakülg on ühtlasi ka tõkkejooksu hoojalaks. Sama probleem tabas Hausenbergi ka hiljutisel rahvusvahelisel mitmevõistlusel, kus just seetõttu kadus tõkkejooksus rütm ning tulemuseks oli null ja katkestamine. «Mul oli pärast mitmevõistlust üks jalg teisest 2 cm lühem. See pandi küll tagasi paika, aga nüüd annab uuesti ja hullemini tunda, sest mul on olnud vahepeal koormused suured,» nentis ta.

Uuesti Tartus treeniv ja õppiv Hausenberg hakkab kevadisel ettevalmistusel regulaarselt Jaapani massaažis käima ning loodab oma tervise mured seljatada.

Ka teivashüpet hakkas noormees alles hiljuti uuesti tõsisemalt harjutama ning praegu oli see alles kolmas treening/võistlus kahe kuu jooksul. Mullusega võrreldes on ta aga teibaid juba seitse korda jäigema vastu välja vahetanud - eesmärgiga suvel kõrgemale hüpata.

Pikemas perspektiivis mõtleb noormees ikka mitmevõistluse peale, sest kui tervis saab korda, loodab ta ka hästi pikka maad joosta.