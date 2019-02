PM Rootsis. Mäkinen Mehhiko stardipositsioonist: see võib olla raske, aga võib olla ka vähem raske

«Muidugi võivad sellised ilmastikuolud rolli mängida, kuid õnneks polnud olukord nii hull ning kõik katsed said ära sõidetud. Aga oli väga selge, et eile oli esimene ring hoopis erinev. Tagant tulnud autod olid palju kiiremad. Teisel läbimisel olid tingimused vahepeal sõitnud Historic autode tõttu jällegi teistsugused. See oli veidi keeruline,» ütles Mäkinen.

«Paljud sõitjad on Historic autode vahepealset sõitmist esimese ja teise läbimise ajal kritiseerinud. Aga selline on ralli ning korraldajatel on õigus rallit niimoodi korraldada. Me teame, et Historic autod on väga populaarsed,» jätkas Mäkinen, kes ise eelistab Historic klassile tänapäevasemaid võistlusautosid.