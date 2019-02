Grosjean kritiseeris F1 arusaamatut reeglimuudatust

«Meil on uued rehvisoojenduskottide limiidid, 80 kraadi ja kui ringraja temperatuur on neli kraadi, siis see lihtsalt ei tööta,» kritiseeris Grosjean. «Ma ei saa tõesti aru, miks me soojendustemperatuuri nii madalaks lasime. Ma ei arva, et see oli õige ja võib kohati elu keeruliseks teha.»