Hannes Soomer: uues tsiklis on rohkem potentsiaali

«Mina olen õnnelik, ka meeskond on rahul,» võttis pühapäeval 21. sünnipäeva tähistanud Soomer testipäevad kokku. Võistlusmootorratas Honda CBR 600 RR on võrreldes eelmise hooajaga läbi teinud mitmeid uuendusi. «Kõik lubatud tehnilised täiendused on tehtud. Ratast on keerulisem seadistada, kuid selles ka rohkem potentsiaali,» kommenteeris Soomer.