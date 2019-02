Peagi pääseb NBA-sse otse keskkoolipingist

Tõsi, üksikuid erandeid on NBA ajaloos tulnud ette juba varemgi – näiteks Kobe Bryant liitus NBA-ga juba kõigest 17-aastasena –, kuid nüüd tehakse asi ametlikuks. Seejuures pole nimetatud muudatusel mingit pistmist Duke’i ülikooli esindava tulevase NBA drafti esimese valiku Zion Williamsoni hiljutise õnnetusega. Nimetatud ideed kaaluti juba kaua ning nüüd on saamas sellest reaalsus. Isegi NBA peajuht Adam Silver on ametlikult märkinud, et senine vanuse alampiir enam ei tööta ning seda tuleks alandada.

Muudatusega käib siiski kaasas ka paar lisatingimust. Näiteks soovib NBA, et mängijate agendid jagaksid edaspidi klubidega detailselt mängijaid puudutavat meditsiinilist informatsiooni ning et kõik mängijad osaleksid mingilgi kujul ka NBA drafti protsessis. Siiani on agendid jätnud sageli jagamata meditsiinilist infot klubidega, kes nende mängijaid ei vali. Samuti on heaks tavaks, et tulevased tipptegiad osaleksid NBA draftis veidi enam kui et lasevad end vaid ära mõõta ja kaaluda.