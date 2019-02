Johaugi vastus Rootsi meediale: ma ei valeta midagi

«Kas ta päriselt tahab, et me usuksime teda? Et Johaug on rahul pronksmedaliga on sama usutav, kui mina oleksin oma järgmisel arenguvestlusel nõus minema alla miinimumpalga,» kirjutas Pettersson. Rootslase artikkel kandis pealkirja «Miks istud ja valetad, Therese?»

Naiste suusavahetusega sõidus veenva kuldmedali võitnud Johaugi selgitas Norra meediale, miks ta MMil kuldmedalitest rääkida ei soovi. Mis sest, et on tervet hooaega täielikult valitsenud. «Mõistan, et minu suhtes on teatavad ootused. Aga olen juba üsna kogenud sportlane ning maailmameistrivõistluste puhul on midagi teistmoodi. Siin on nii palju asi, mis võivad valesti minna,» ütles Johaug.