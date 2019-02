Ronaldo äriimpeerium laieneb veelgi: abi saavad kiilaspead

Kliinikus asub tööle 150 spetsialisti ning ettevõtte eesmärk on aidata päevas 18 klienti. Kliinik avab uksed 18. märtsil ning ettevõtte kõneisiku Carla Palanca sõnul on Ronaldo avamisel kohal.

Ronaldo, kellel endal juuksekasvuga just probleeme pole, ise väitis, et tahab oma kliente aidata. «Tahtsin esimese kliiniku avada just Madridis, linnas, kus olen aastaid elanud.»