Video: Kvalifikatsioonist edasi Talihärm ja Oja

Tänases 3km sprindikvalifikatsiooni eestlastest parima tulemuse välja sõitnud Talihärm jäi pärast avaetteastet Postimehega rääkides tagasihoidlikuks.

«See oli alles eelsõit, aga hea meel, et edasi sain,» ütles kvalifikatsiooni seitsmendana lõpetanud Talihärm. «Sellist võistlusformaati pole kunagi varem sõitnud. Päris põnev oli endalegi,» nentis ta ning lisas, et lasketiirus olid olud väga tuulised. «See tuul siin keerutab – vahepeal on tugevam, vahepeal nõrgem –, aga lumesadu väga ei mõjuta. Hästi kiiresti käib kogu see võistlus,» märkis Talihärm, kel Eesti parimana tuli läbida vaid üks trahviring, esimeses tiirus. «Tegin selle kiiresti ära ja oligi kõik. Sups ja valmis (naerab).»

Õnnetult käis aga 50. lõpetanud Tuuli Tominga käsi, kes lasi lamades tiirus kõik märgid mööda ning ei tabanud ka püstitiirus kaht märki. Kohe tema järel 52. kohal lõpetanud Grete Gaimil ei läinud palju paremini, sest trahviringe kogunes kokku viis.

«Väga kiire võistlus. Väga rasked olud lasketiirus, nagu näha trahviringidest - ka mul endal viis -, seda on ilmselgelt palju,» rääkis Gaim. «Kahju, kahju-kahju, oleks väga tahtnud teise sõitu minna.» Ta lisas, et tunne oli hea ning raja äärest kaasa elavad eestlased sundisid pingutama. Kuid võistlus oli niivõrd kiire, et ta ei jõudnud reaalselt midagi mõelda – tuli lihtsalt minna. «Homme panen topelt (naerab).»

Eestlannadest viimane oli 60. lõpujoone ületanud Meril Beilmann, kes eksis esimeses tiirus kaks ning teises kolm korda.

Napilt jäi kvalifikatsiooni piiri tähistava 30 hulgast välja vaid korra esimeses tiirus eksinud Kadri Lehtla, kes lõpetas esimesena finišeerinud norralannast Thekla Brun-Liest 1:04,5 hiljem ning pidi leppima 33. kohaga.

Lehtla tunnistas, et lootis kindlasti finaali saada, kuid otsustavaks sai möödalask viimases tiirus, mis sundis teda haarama varupadruni järele. «Sain märgi maha, aga varupadruni kasutamisele kulus täpselt see aeg, mis viinuks mu edasi,» selgitas Lehtla. «Homme on plaan sõita nii kiiresti kui jaksan ja lasta nii täpselt kui suudan.»