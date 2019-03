Seni võiduta Hyundai WRC-tiimi värske pealik: tipptasemel ei saa endale selliseid vigu lubada

«Need ei ole tulemused, mida tuleme WRC-rallidele saavutama, kuid me ei saa olla frustreerunud või pettunud. Olukord on selline, nagu ta on. Tuleb võtta vajalikud õppetunnid endaga kaasa ning töötada tavapäraselt kõvasti edasi, et ennast parandada,» rääkis Adamo WRC ametlikult koduleheküljele. «Me ei saa rahvusvahelise ralli tipptasemel endale lubada selliseid vigu, mis seavad lõpptulemused ohtu,» lisas ta.

«Neljas pole hea koht. Me ei tulnud siia selleks, et olla neljandad ning veel tagapoolgi. Ma ei saaks öelda, et olen õnnelik. Mõnikord on hea öelda, et me ei kaota kunagi, vaid võidame ning hangime kogemusi. Siit saime kindlasti palju kogemusi!» võttis Adamo Mehhiko ralli kokku.