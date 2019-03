Video: 18-aastane kanadalanna võttis Indian Wellsil elu suurima võidu

Andreescu, kes alustas aastat maailma edetabeli 152. mängijana, tõusis võiduga tennise edetabelis suisa 24. positsioonile. Sel hooajal on Andreescu võitnud koguni 28 tennisematši, mida on rohkem kui ühelgi teisel naismängijal. Samuti on kanadalanna esimene vabapääsmega Indian Wellsi turniirivõitja.